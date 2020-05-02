عاجل | تسجيل (59) اصابة جديدة و(5) وفيات بفايروس كورونا بالسودان

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السبت 2 مايو 2020
كتب
محمد أمين
أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم (السبت) تسجيل (69) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها (5)، ليرتفع العدد الكلي للاصابات إلى(592) متضمنة(41) حالة وفاة.
وذكر تقرير ادارة الأوبئة أن الحالات الجديدة التي سجلت في ولاية الخرطوم (47) حالة، وحالتين بولاية شمال دارفورو(4) بولاية جنوب دارفور، وحالتين بسنار، وحالة واحدة بكل من ولايات شرق دارفور والقضارف وغرب كردفان.
وكشق تقرير الاوبئة عن حالت الوفيات التي سجلت اليوم(السبت) منها (3) بولاية الخرطوم من الحالات التي اعلن عنها سابقل، وحالة وفاة بكل من ولايتي القضارف وشمال دارفور.
وذكر التقرير تماثل (6) حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (52).
وأشارت الوزارة إلى جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمراكز العزل الصحي.
وحثت المواطنيين على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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