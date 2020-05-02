السودان يعلن عن تسجيل (٥٩) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و (٥) حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية اليوم السبت ٢ مايو ٢٠٢٠م ، عن تسجيل (59) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة إلي (5) وفيات . وذلك حسب التقارير الوبائية لإحصائيات اليوم السبت 2 مايو 2020. وسجلت الحالات الجديدة في كل من: ولاية الخرطوم (٤٧) حالة. سنار (حالتين) . شمال دارفور (حالتين). جنوب دارفور (٤) حالات. شرق دارفور (حالة واحدة) . وغرب كردفان (حالة واحدة) Advertisements وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (٥٩٢) حالة متضمنة (٤١) وفاة. عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (14) ولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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