الحكومة تؤكد خسارة طواقم طبية بسبب إخفاء مصابين بكورونا لحالتهم وأعراضهم

أعلنت الحكومة السبت، عن إتخاذ إجراءات ضد المخالفين لحظر التجول لأول مرة منذ إعلان الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

واوضح المتحدث بإسم الحكومة فيصل محمد صالح في تنوير صحفي، إن الحكومة اضطرت إلى تشديد الإجراءات لجهة عدم التزام الأشخاص بالإرشادات والتعليمات الصحية لمكافحة انتشار الفيروس.

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واكد فيصل إن تشديد الإجراءات تم بسبب عدم الالتزام وتواصل حركة السيارات والمواصلات واكد ان الشرطة بدأت في اتخاذ إجراءات ضد المخالفين منذ امس الجمعة.

و قدسجل السودان نحو 91 إصابة جديدة يوم الجمعة, وتفرض السلطات حظر كاملا في الخرطوم، بينما فرضت السلطات في الولايات أوامر حظر تجول وإغلاق للأسواق منعا للتجمعات في خطوات وقائية لمواجهة الجائحة.

الخرطوم أخبار الخليج 365)