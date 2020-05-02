تكليف مديرون للشركة السودانية للموارد المعدنية بالولايات

التاريخ: 02-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة،مبارك اردول قراراً بالرقم (56) قضى بتكليف سبعة جيلوجيين من إدارات الشركة المختلفة لإدارة مكاتب الشركة بالولايات والذي يأتي فى ظل إعادة ترتيب الشركة السودانية للموارد المعدنية في المركز والولايات. Advertisements ونص القرار بحسب صحيفة السوداني بتكليف المهندس جيلوجي بهاء الدين نمر لمكتب ولاية شمال كردفان، المهندس جيلوجي إدريس سليمان لمكتب غرب كردفان، مهندس جيلوجي صلاح الشيخ للنيل الأزرق، المهندس جيلوجي معتصم إسحاق يوسف للولاية الشمالية، المهندس جيلوجي على حسن الحسين للبحر الأحمر، المهندس جيلوجي عبدالمجيد أنور ابراهيم للقضارف، والمهندس جيلوجي على تاج الدين الحلو لولاية كسلا ويأتي القرار في ظل إدارة جديدة تسعي لضمان فاعليتها ومواكبتها للسياسات الجديدة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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