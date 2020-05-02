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أطل الإعلامي السوداني ” محمد عثمان” مراسل قناة العربية بالخرطوم، على الآلاف من متابعي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” اليوم السبت، برسالة رقيقة ” دامعة” ممتناً لهم على دعواتهم له بالشفاء التي انهمرت عليه.
وكتب “عثمان” بحسب صحيفة السوداني بعبارات مختصرة معبرة لما بدواخله قائلاً: ( رفقاً بأخوكم يا احباب انا ماقادر أمسك دموعي من فيض الدعوات والمحبة التي غمرتني)
وكان “عثمان” قد ذكر عبر تغريدة على حسابه بتويتر يوم أمس بانه بخير وحالته مستقرة تماماً، وملتزم بالحجر الصحي قبل أن أعرف نتيجة الفحص ” الإيجابية”، وسأعيد فحص الفيروس مجددا بعد خمسة أيام.
ويُعد عثمان رابع إعلامي في السودان يتعرض للإصابة بفيروس كورونا بعد كل من الصحفيين صلاح الحويج ومصعب محمد الشريف والمذيعة سوزان سليمان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر مراسل العربية بالخرطوم يطل على متابعيه برسالة “دامعة” عقب إصابته بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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