تسجيل (4)إصابات جديدة بفايروس كورونا بنيالا

التاريخ: 02-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة سجلت مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور (4)حالات إصابة بفايروس كورونا السبت، بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة الاتحادية والذى اطلعت عليه أخبار الخليج 365 ليرتفع عدد الاصابات لـ(5) متضمنة حالة وفاة واحدة، فضلاً عن إصابة مدير الوبائيات بولاية جنوب دارفور بنيالا مزمل بفايروس كورونا الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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