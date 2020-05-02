“الاصلاح الوطني” يدشن حملته القومية لمكافحة (كورونا)

دشن حزب الإصلاح الوطني، اليوم “السبت”، حملته القومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الخرطوم، بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية.

وشملت الحملة توزيع كميات كبيرة من المعقمات والكمامات بمحليتي شرق النيل وجبل أولياء، ووزعت كميات بالسوق العربي للمعاقين والمارة والسيارات والقوات النظامية؛ الذين تفاعلوا مع الحملة.

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وقال رئيس حزب الإصلاح، عثمان صلاح، في تصريحات صحفية محدودة، بحسب صحيفة مصادر إن الحملة تأتي في إطار الواجب الوطني، داعياً الشعب إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة، وعدم التهاون بالوباء؛ الذي ضرب الدول العظمى، منوهاً إلى أن الوعي وسط المواطنين سيُقلل من الانتشار، وطالب الحكومة الانتقالية بوضع حماية للكوادر الصحية العاملة في علاج مصابي “كورونا” بتوفير كل المستلزمات لهم.

في الأثناء، قال الأمين العام للحزب المهندس أحمد عيسى :”إننا نعمل من أجل الواجب الوطني، وعلى كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن يقوموا بواجبهم الوطني والوقوف مع الحكومة للقضاء على الوباء والحد من انتشاره”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)