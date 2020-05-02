التاريخ: 02-مايو-2020
0 مشاهدة
دشن حزب الإصلاح الوطني، اليوم “السبت”، حملته القومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الخرطوم، بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية.
وشملت الحملة توزيع كميات كبيرة من المعقمات والكمامات بمحليتي شرق النيل وجبل أولياء، ووزعت كميات بالسوق العربي للمعاقين والمارة والسيارات والقوات النظامية؛ الذين تفاعلوا مع الحملة.
وقال رئيس حزب الإصلاح، عثمان صلاح، في تصريحات صحفية محدودة، بحسب صحيفة مصادر إن الحملة تأتي في إطار الواجب الوطني، داعياً الشعب إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة، وعدم التهاون بالوباء؛ الذي ضرب الدول العظمى، منوهاً إلى أن الوعي وسط المواطنين سيُقلل من الانتشار، وطالب الحكومة الانتقالية بوضع حماية للكوادر الصحية العاملة في علاج مصابي “كورونا” بتوفير كل المستلزمات لهم.
في الأثناء، قال الأمين العام للحزب المهندس أحمد عيسى :”إننا نعمل من أجل الواجب الوطني، وعلى كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن يقوموا بواجبهم الوطني والوقوف مع الحكومة للقضاء على الوباء والحد من انتشاره”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر “الاصلاح الوطني” يدشن حملته القومية لمكافحة (كورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.