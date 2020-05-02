إعادة المواطنين السعوديين العالقين في السودان لجدة

التاريخ: 02-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أقلعت اليوم السبت، رحلة الخطوط السعودية رقم (sv450)، المخصصة لعودة المواطنين العالقين والراغبين بالعودة من السودان، في تمام الواحدة ظهراً، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة و ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وتقل الطائرة على متنها وبحسب صحيفة السوداني (225) راكبا، وتم ذلك بمتابعه سعادة السفير علي بن حسن جعفر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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