مكة تشهد “ظاهرة فلكية”.. رصدت فوق الكعبة

شهدت مكة المكرمة، مساء الخميس، ظاهرة فلكية حدثت بالتزامن مع غروب الشمس وجرى رؤيتها بالعين المجردة.
وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة بحسب اسكاى نيوز على تويتر أن “مكة المكرمة شهدت تعامد القمر على الكعبة المشرفة عند الساعة 6:29:55 مساءًا بالتزامن مع غروب الشمس في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة” وذكرت الجمعية الفلكية بمدينة جدة في تقرير لها أن القمر كان قرصه مضاء بنسبة (87.7 بالمئة) وعلى مسافة 368.051 كيلومتر.
وأضافت أن هذه الظاهرة الفلكية تساعد في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم، كما فعل القدماء، كون موقع القمر في هذه اللحظة يشير تماما إلى موقع مكة المكرمة وبدقة عالية كما هو الحال في تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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