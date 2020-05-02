عاجل.. اغلاق ولاية سودانية لهذه الأسباب

قرر اجتماع لجنة الطواري الصحية بولاية شمال كردفان، اغلاق الولاية تماما ومنع الحركة بين المحليات وشدد علي ضرورة توفير الحماية للكوادر الطبية .



ووجه الاجتماع الذي ترأسه اليوم والي الولاية المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله ، محلية شيكان باتخاذ قرارات صارمة لقفل الأسواق وأماكن التجمعات بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولاية والتي بلغت 8 حالات حتي الآن .

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