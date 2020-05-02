عاجل.. دعم من قوات الدعم السريع لتلك الولاية

السبت 2 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

سيرت قوات الدعم السريع اليوم قافلة متكاملة إلى مناطق جنوب ولاية النيل الأزرق بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي،الفريق أول محمد حمدان دقلو.

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وتحتوي القافلة على دعم طبي لحكومة الولاية وتنفيذ حملات توعية وتعقيم للوقاية من جائحة كورونا بجانب توزيع كيس الصائم ومواد تموينية للأسر الضعيفة وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين توقفت أعمالهم وتأثرت بسبب حظر التجوال.

وأوضح العميد الركن جمال جمعة آدم ، الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع ، رئيس دائرة التوجيه والخدمات ، أن القافلة تأتي في إطار دعم ومساندة قوات الدعم السريع لإنسان ولاية النيل الأزرق وامتداداً لجهودها في مكافحة جائحة كورونا .

وأعلن الناطق الرسمي عن تسييرعدة قوافل لعدد من الولايات التي تحتاج لدعم ومساندة في شهر رمضان المبارك ودعماً للجهود الوطنية في مواجهة جائحة كورونا ، لافتاً إلى أن القافلة ستكون تحت تصرف حكومة ولاية النيل الأزرق وتستمر لمدة (5) أيام .