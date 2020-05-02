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عاجل.. تعليق سوداني قوي بشأن أمن مصر

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السبت 2 مايو 2020

عاجل.. تعليق سوداني قوي بشأن أمن مصر

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متابعات - اخبار الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية السودانية "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة بئرالعبد بشمال سيناء.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، عن استنكارها وإدانتها هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أمن مصر، وسلامة شعبها، ويشكل إمعانا من طرف الجماعات الإرهابية في انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن جمهورية السودان الكامل مع الشقيقة مصر، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرار وسلامة شعبها، وقدمت أصدق عبارات العزاء والمواساة لذوي الضحايا وتمنت للمصابين عاجل الشفاء.

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