هل اصيب عبد الله البشير بكورونا…؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت (الانتباهة اون لاين) أن السلطات بسجن كوبر سمحت لشقيق الرئيس السابق، عبد الله البشير بتلقي العلاج من مرض عضال خارج اسوار السجن. وبحسب مصادر مقربة من أسرة المعزول فإن عبد الله البشير يتلقى العلاج عبر جرعات، كان يتناولها داخل السجن بصورة غير منتظمة مما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وقال المصدر أن السلطات قررت نقله إلى مستشفى الخرطوم بإجراءات مشددة ليتلقى العلاج اللازم. وأفاد المصدر أن حالة عبد الله شهدت تحسنا طفيفا. المادة السابقة فنتازيا الحكايا بين الفرعون وحمدوك.. بقلم حسين خوجلي

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