إصابة الاعلامية مي علي خالد بكورونا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت المذيعة بفضائية الخرطوم مي علي خالد إصابتها بداء الكورونا وذلك من خلال صفحتها الشخصية بالفيس بوك قائلة :(أكثر من أسبوعين وأنا في معركة مع حمى الكورونا، بس برضو ما بنهزم) . اطلع عدد كبير من أصدقائها ومعارفها علي البوست الذي نشرته على صفحتها فانهالت عليها الدعوات بالشفاء العاجل وأن تكون أكثر قوة وصبراً لمواجهة المرض اللعين. المادة السابقة وتحية أيضاً .. لإطفائي الحرائق !.. بقلم محمد لطيف المقالة القادمة رسالة إلى حميدتي.. بقلم صديق البادي

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