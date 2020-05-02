متى أضع العمامه تعرفونى.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* المجد كالحسناء لا يمنح نفسه الا لخاطب ….

*والمشهور هو من يعرفه كثيرون ممن يسعد هو شخصيا انه لا يعرفهم … فهل عرف ( الكاردينال ) الهلال ام عرف ( سوداكال ) المريخ ؟؟؟

*كثيرون هم عاشقين السلطه والذين تستهويهم الأضواء وتأثرهم الشهرة فلا يرون غيرهم ولا تعجبهم الا زواتهم … فإذا كان مجد الكاردينال فى ( كيسه ) وإذا كان مجد السيد سوداكال فى ( جيبه ) فمن أين سناتى بمجد للمريخ أو الهلال ؟؟؟؟

* ( الكاردينال ) و( سوداكال )

( الخندقاوى ) و ( حازم مصطفى ) ترى ما علاقه المذكورين بالرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص ؟؟؟ اقسم جازما ان جل هؤلاء علاقته بالرياضة كعلاقه ( عبدالحى يوسف ) بالدين … وعلاقة الانقاذيين بالفضيلة والإيمان …. وأكاد احلف يقينا ان اغلبهم

لا يعرف الفرق بين ( ضربة الجزاء ) و ( ضربة البداية ) …..

+ الشهرة بلا فاىدة لا تساوى شيئا ..فما الذى جنيناه من شهرة المذكورين ؟؟؟

* جاء ( سوداكال ) قبل أعوام ثلاثه وحاز على لقب ( قطب ) قبل ان يعرفه أهل المريخ وقبل ان يعرف هو نفسه المريخ

وفى. ثلاثه أعوام كل ما فعله هو وضع

صورته على مدخل الأستاد … ترى هل أتى هؤلاء لأجل المريخ ؟؟؟؟؟

* استفز هذه الأعماق كثيرا تلك ( الهجمه ) التى عمت الوساىط بسبب دموع ابنة ( عبدالرحيم محمدحسين )

فالطفلة المسكينه لم تصنع شهرة ابيها

ولم تصنع شره أيضا ..هى بكت كما يبكى من هن فى سنها … هل المطلوب

منها ان تكفكف الدموع لجريرة اعترفها

أبيها ؟؟؟؟ لماذا لا تتاح لها حرية العيش

وحريه التعبير حتى لو كان هذا التعبير

عن ( مشاعرها ) دون عبء الشهرة التى صنعها والدها ؟؟؟؟؟

* لقد سبق هذه الطفله بالشكوى من

ما يلاقونه فى معتقلاتهم الأنيقة ( السفاح البشير ) و ( الجبار نافع ) فلم

نشهد جبال الغضب …. ولا زال رئيس القضاء … ولا زال النائب العام يمارسان

تمهلا مستفزاً للشهداء وللعدالة ……

* كتبت إحداهن ….( أيها الجيل كتاب اكتبه لكم يا ابناء بلدى …لن اسرد لكم قصصه ولا تاريخه ونضالاته أو شغفه وحبه لوطنه ) ….بدأت قراءة مقالها وحسبت انها تكتب عن ( نيلسون مانديلا ) ولما وصلت نهاية المقال الفيتها تتحدث عن ( الصادق المهدى )

يا لخيبة املى ……