متى أضع العمامه تعرفونى.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* المجد كالحسناء لا يمنح نفسه الا لخاطب ….
*والمشهور هو من يعرفه كثيرون ممن يسعد هو شخصيا انه لا يعرفهم … فهل عرف ( الكاردينال ) الهلال ام عرف ( سوداكال ) المريخ ؟؟؟
*كثيرون هم عاشقين السلطه والذين تستهويهم الأضواء وتأثرهم الشهرة فلا يرون غيرهم ولا تعجبهم الا زواتهم … فإذا كان مجد الكاردينال فى ( كيسه ) وإذا كان مجد السيد سوداكال فى ( جيبه ) فمن أين سناتى بمجد للمريخ أو الهلال ؟؟؟؟
* ( الكاردينال ) و( سوداكال )
( الخندقاوى ) و ( حازم مصطفى ) ترى ما علاقه المذكورين بالرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص ؟؟؟ اقسم جازما ان جل هؤلاء علاقته بالرياضة كعلاقه ( عبدالحى يوسف ) بالدين … وعلاقة الانقاذيين بالفضيلة والإيمان …. وأكاد احلف يقينا ان اغلبهم
لا يعرف الفرق بين ( ضربة الجزاء ) و ( ضربة البداية ) …..
+ الشهرة بلا فاىدة لا تساوى شيئا ..فما الذى جنيناه من شهرة المذكورين ؟؟؟
* جاء ( سوداكال ) قبل أعوام ثلاثه وحاز على لقب ( قطب ) قبل ان يعرفه أهل المريخ وقبل ان يعرف هو نفسه المريخ
وفى. ثلاثه أعوام كل ما فعله هو وضع
صورته على مدخل الأستاد … ترى هل أتى هؤلاء لأجل المريخ ؟؟؟؟؟
* استفز هذه الأعماق كثيرا تلك ( الهجمه ) التى عمت الوساىط بسبب دموع ابنة ( عبدالرحيم محمدحسين )
فالطفلة المسكينه لم تصنع شهرة ابيها
ولم تصنع شره أيضا ..هى بكت كما يبكى من هن فى سنها … هل المطلوب
منها ان تكفكف الدموع لجريرة اعترفها
أبيها ؟؟؟؟ لماذا لا تتاح لها حرية العيش
وحريه التعبير حتى لو كان هذا التعبير
عن ( مشاعرها ) دون عبء الشهرة التى صنعها والدها ؟؟؟؟؟
* لقد سبق هذه الطفله بالشكوى من
ما يلاقونه فى معتقلاتهم الأنيقة ( السفاح البشير ) و ( الجبار نافع ) فلم
نشهد جبال الغضب …. ولا زال رئيس القضاء … ولا زال النائب العام يمارسان
تمهلا مستفزاً للشهداء وللعدالة ……
* كتبت إحداهن ….( أيها الجيل كتاب اكتبه لكم يا ابناء بلدى …لن اسرد لكم قصصه ولا تاريخه ونضالاته أو شغفه وحبه لوطنه ) ….بدأت قراءة مقالها وحسبت انها تكتب عن ( نيلسون مانديلا ) ولما وصلت نهاية المقال الفيتها تتحدث عن ( الصادق المهدى )
يا لخيبة املى ……
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