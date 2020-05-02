كوره بلا عنوان.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

& من أوائل قرارات مجلس السيادة الإنتقالي تعيين لجنة لمعالجة أمراض الرياضة السودانية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس وتعيين رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم نائباً له !

& قلنا اللهم أجعله خيراً لأننا نعلم بأن رئيس اللجنة ليس له في الرياضة دوراً معروف ولكن نائبه صاحب باع طويل !!

& دكتور شداد ليس هناك من يكابر ويقول بأنه ليس بالخبير في دنيا الرياضة لعبها في الحواري وتربي بين أحضانها وفي كل دروبها ولجانها بداية من اللجنة الأولمبية السودانية مروراً بإتحادات كرة القدم العام والمحليات ، مدرباً لفرق الأندية والقومية في كرة القدم ومستشاراً معتمداً من قبل الأوليمبية العالمية !!

& في كل الفترات التي قاد فيها د.شداد كرة القدم السودانية لم يحقق إنجازاً واحداً وفشل حتي في المرة الوحيدة التي وصل فيها الهلال الي المباراة النهائية للأندية الأبطال وكانت النتيجة كارثية وضحاياه كانوا هم أبطال الميدان !!!

& ما عُرف عن الدكتور كثير الخلافات وخلق العدوات بينه والإتحادات والأندية وحتي معاونوه ، بل كثيراً ما نقل خلافاته من المحلية الي القارية وقصة سقوط المرحوم د.حليم أمام الكاميروني حياتو لازال صداها في الآذان التي كان من خلفها جاره مسكنا د. شداد !!

& د. شداد أليس هو الذى فاز برئاسة اللجنة الأوليمبية بخدعة بطلها رئيس إتحاد تنس الطاولة علي د. حليم الذى دخل الجمعية العمومية والكل موقناً فوزه بالتذكية !!

& رسالة للسيد الفريق أول محمد حمدان دقلو لا تتوقع بأن الدكتور سيعمل علي قيام لجنتكم بعالج أمراض وخنوع الرياضة السودانية وإنتشالها من هذا الكساح الذى لازمها سنوات طوال !!

& المتوقع أن تعمل هذه اللجنة في تلك الدائرة المغلقة التي يعتبرها الكل بأن الرياضة هي لعبة كرة القدم فقط هذه اللعبة التي سيطرت علي كل فكر وصل للقيادة الرياضية !!

& حكومات كل الأحزاب التي مرت علي البلاد تعتبر أن منصب وزراء الرياضة والشباب ماهو سوى منصباً للترضيات والوزراءودخلها الترزى حاملاً مقصه والتربال بطوريته وووو الذين تعاقبوا عليها لا علم لهم بدور هذه الوزارة وآخرهم المهندس بنت البوشي !!

جلسة عند الهامش :

الكوفيد 19 الكورونا دخلت العظم كما قال عنها المتنبي ( زائرتي كأن بهاحياء ضاق الجلد عنها وعن نفسي فعافتها وباتت في عظامي !! ) وكما كان يردد المعلق الرياضي المرحوم طه حمدتو ” و .. سمير ماشي و.. ماشي ” كل ماتشرق شمس يخرج علينا دكتور أكرم بالجديد 13 ولاية دخلها الوباء ومافي زول جايب خبر الشوارع بالخلوف مزحومه والسلام بالأحضان ولسان يردد الله واقينا !!