هلال الابيض يرفض الغاء بطولة الدوري الممتاز

الخليج 365 :
أعلن نادي هلال الأبيض مناهضته مبكرًا لأيّ مقترحٍ لإلغاء بطولة الدوري الممتاز بعد توقف النشاط في مارس بسبب فايروس كورونا.
وقال نائب رئيس النادي للشؤون الإدارية، إبراهيم قدال، في تصريحات لـ”سبورت249″، إنّهم خسروا ما يقارب”٣٠”مليون جنيه سوداني من تسجيلات لاعبين إلى تعاقد مع مدرب أجنبي ومصروفات على الفريق.
وأضاف” إلغاء الدوري ليس الخيار الأفضل، على الاتحاد أنّ يجدّ حلولاً مثالية، حاليًا نحن في المركز الثاني مع المريخ من حيث عدد النقاط، ولدينا فرصة في التأهّل إلى دوري أبطال إفريقيا، وأعتقد أنّ متبقي المباريات ليس صعبًا إيجاد توقيتٍ لها”
وذكر قدال أنّهم سيناهضون أيّ قرارٍ يتّجه إلى إلغاء بطولة الدوري الممتاز.
وعلّق الاتحاد منافسة الدوري الممتاز بعد قرار السلطات بحظر التجمّعات الجماهيرية في السابع عشر مارس الماضي.
ويتساوى هلال الأبيض مع المريخ في النقاط برصيد”48″ ويتفوّق المريخ بالأهداف في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدّر
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