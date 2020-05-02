رسمياً…“كاف” يجيز اللجنة السودانية

الخليج 365 : أجاز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بصفة رسمية تكوين لجنة استئنافات تراخيص الاندية في السودان والتي يتراسها خالد عبد الماجد المحامي ومقررها خالد عبدالله وعضوية د. احمد خميس ود. ناصر يوسف فضلا عن ولانا احمد حسن شكت نائب الرئيس.. وبحسب مصادر “ريمونتادا” فان اللوائح تمنح اللجنة صلاحيات واسعة وان مهمتها التأكيد على احقية الاندية في نيل رخصة الاحتراف.. كما تنظر في بعض البنود المالية المتعلقة باستيفاء النادي للشروط المالية من تقديم ميزانيات سنوية مراجعة ومجازة وسداد استحقاقات منسوبي النادي من لاعبين وفنيين وموظفين وعمال وان اللجنة يخول لها حرمان النادي من نيل الترخيص حال تلقيها شكاوى في البند المالي. المادة السابقة دعم بـ 23 مليون دولار من امريكا للسودان لمكافحة فيروس دعم بـ 23 مليون دولار من امريكا للسودان لمكافحة فيروس كورونا المقالة القادمة هلال الابيض يرفض الغاء بطولة الدوري الممتاز

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