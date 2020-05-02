دعم بـ 23 مليون دولار من امريكا للسودان لمكافحة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعلنت حكومة الولايات المتحدة الامريكية تعلن تقديم 23.1 مليون دولار امريكي، مساعدة إضافيه للسودان في اطار جهوده لمكافحة فيروس كورونا الذي يجتاح البلاد.
وقالت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ( يوسيد- السودان)؛ في بيان صحفي بموقعها؛ إن هذا الدعم يشمل 16.8 مليون دولار امريكي للاتصال حول منع العدوى ومراقبة الأمراض والمكافحة والوقاية من العدوى وإدارة الحالات وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة.
وأكد ان المبلغ يشمل 5 ملايين دولار امريكي في شكل مساعدات عينية للأسر الضعيفة التي تأثرت بالجائحة وأكثر من 1.3 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للاجئين بالسودان.
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