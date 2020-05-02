جابسون سالمون يفاجئ المريخ بشكوى جديدة

الخليج 365 : تقدم لاعب المريخ السابق النيجيري جابسون سالمون بشكوى جديدة ضد ناديه المريخ يطالب فيها بدفع حقوق واتعاب المحامي البالغة 35 الف دولار بجانب متأخر العقد والبالغ قدره 65 الف دولار عن السنة الاخيرة له مع المريخ حينما قضي ثلاثة اشهر قبل بداية النصف الثاني من الموسم وكان حينها اللاعب مصابا اهمله نادي المريخ.

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