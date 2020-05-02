إرتفاع كبيرفي أسعار السلع.. وإغلاق أسواق بالخرطوم

الخليج 365 :
ذكر مصدر لـ(الموقع) أن شرطة ولاية الخرطوم قامت بإغلاق جميع الأسواق في الولاية وذلك للتقليل من حدة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر يوسف حسن تاجر بسوق بحري للصحيفة أن قوات الشرطة والجيش قاما بإغلاق كل الأسواق دون سابق انذار، واضاف ان اغلاق الأسواق ياتي متزامناً مع ارتفاع نسبة الاصابة بفيروس كورونا.
ولاحظت الصحيفة ازدحام المواطنين واقبالهم على الشراء بكميات مهولة وذلك لتمديد الفصل الثاني من قرار الحظر لأسبوعين آخرين، كما قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح في تصريح لوكالة (سونا).
وأدي ذلك القرار لارتفاع الأسعار ووصل سعر غاز الطهي من 250 الى 800 جنيه فى السوق التجاري بمنطقة الصالحة – أم درمان.
وشكا المواطنون من ارتفاع اسعار السلع اليومية في ظل الحظر، حيث وصل سعر كيلو الطماطم من 40 جنيها إلى 150 جنيها، وكيلو العجالي من 350 – 450 جنيها، وكيلو الضأن من 450 إلى 850 جنيها، ورطل زيت فول من 120جنيها إلى 170 جنيها، ورطل السكر من 90 جنيها إلى 150 جنيهاً.
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