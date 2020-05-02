ليلى علوي تخرج عن صمتها وتعلق على صورة شبيهتها

الخليج 365 : خرجت الممثلة المصرية ليلى علوي، عن صمتها، لتعلق على صورة لفتاة تشبهها كثيرا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت علوي على حسابها الرسمي بتويتر: “سبحان الله. يخلق من الشبه أربعين”، ووضعت صورتها بزي مشابه لزي الفتاة الأفغانية.

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