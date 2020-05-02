الخرطوم تسلم سكر رمضان بعد 8ايام من الشهر

استلم عدد مقدر من مواطني ولاية الخرطوم يوم الخميس المنصرم، سكر رمضان الذي اعدت له وزارة الصناعة في وقت مبكر من رمضان بالتسجيل بالتعاون مع لجان المقاومة بالاحياء.

وتذمر المواطنين الذين تحدثوا بحسب صحيفة السوداني، من تأخر السكر وتوزيعه بعد مضي ثمانية ايام من شهر رمضان.

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وقال عدد منهم إنهم تسلموا السكر زنة 50 كيلو للجوال ولكن من دون تعبئة، واستصحب كل مواطن اناء من المنزل لاستلام حصته من السكر المقرر له و الذي تم التسجيل لها مسبقا وسعر الـ(10) كيلو (530) جنيه.

الخرطوم: أخبار الخليج 365