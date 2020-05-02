التاريخ: 02-مايو-2020
0 مشاهدة
استلم عدد مقدر من مواطني ولاية الخرطوم يوم الخميس المنصرم، سكر رمضان الذي اعدت له وزارة الصناعة في وقت مبكر من رمضان بالتسجيل بالتعاون مع لجان المقاومة بالاحياء.
وتذمر المواطنين الذين تحدثوا بحسب صحيفة السوداني، من تأخر السكر وتوزيعه بعد مضي ثمانية ايام من شهر رمضان.
وقال عدد منهم إنهم تسلموا السكر زنة 50 كيلو للجوال ولكن من دون تعبئة، واستصحب كل مواطن اناء من المنزل لاستلام حصته من السكر المقرر له و الذي تم التسجيل لها مسبقا وسعر الـ(10) كيلو (530) جنيه.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تسلم سكر رمضان بعد 8ايام من الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.