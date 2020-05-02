الصيف وانتهاء الموسم يقفز بالطماطم لـ(100) جنيه للكيلو

اكد عدد من تجار الخضر بالخرطوم اليوم السبت، ارتفاع اسعار الطماطم بالاسواق و اختفائها بالاسواق.

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و عزا تاجر الخضر ابكر حمزة بحسب صحيفة السوداني، عزا ذلك لدخول فصل الصيف وانتهاء الموسم وتتراوح الاسعار (80-100) جنيه، موضحاً بان الظروف التي تمر بها البلاد من أزمة جازولين وترحيل تسببت في شح الطماطم بالاسواق وتراجع وارد الولايات، وتوقع ندرتها واختفائها من الاسواق.

الخرطوم: أخبار الخليج 365