يونسيف ترحب بتجريم السودان لختان الإناث

رحبت اليونيسف بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية بتجريم تشويه وبتر الأعضاء التناسلية الأنثوية في السودان ووصفتها بالتاريخية .والتي تم فيها إعتماد تعديل المادة 141 من القانون الجنائي من قِبَل المجلسين، السيادي والوزاري، وذلك في 22 /أبريل . كما تم التصديق على جميع التعديلات التي اقترحها المجلس القومي لرعاية الطفولة (NCCW) بما يتماشى مع رؤية اليونيسف لتعزيز حقوق الطفل .

وأوضحت اليونيسف في بيان صحفي الأربعاء تلقت (السوداني الدولية) نسخة منه: “أن هذه الخطوة اتت بعد سنوات من الدعوة الجادّة والمستمرة التي قام بها أصحاب المصلحة كافة والتي تضم كلًّا من؛ “المجلس القومي لرعاية الطفولة”، والمدافعين عن النساء والأطفال، والجهات المانحة بما فيها مؤسسة المساعدات البريطانية (UKAid) والحكومة السويدية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والوطنية، والمنظمات المجتمعية وأفراد المجتمع، وخاصة أولئك الذين اجتمعوا وأعلنوا على الملأ انضمامهم إلى حركة “سليمة”.

وأضافت بحسب صحيفة السوداني الدولية: تعتبر السودان إحدى الدول التي ترتفع فيها نسبة بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية. وطبقاً لاستقصاءات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات (MICS) لعام 2014، فإن معدل ختان الإناث يصل إلى نسبة 86.6 في المائة. كما توجد أدلة على انخفاض النسبة بين الفتيات من الفئة العمرية الأصغر سنًا، أي بين عمر 0-14 عامًا، فمن 37 في المائة في عام 2010، انخفضت النسبة إلى 31.5 في المائة في عام 2014.

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وقال ممثل اليونيسف في السودان، عبد الله فاضل: “إن هذه الممارسة ليست مجرد انتهاكًا لحقوق كل طفلة فحسب، بل هي ممارسة ضارة ولها عواقب وخيمة على الصحة البدنية والعقلية للفتاة. ولهذا، ينبغي على الحكومات والمجتمعات على حد سواء اتخاذ إجراءات فورية لوضع حدّ لهذه الممارسة. وأضاف فاضل قائلاً إن كل فتاة تستحق أن تكون “سليمة”.

وأشار إلي أن التخلي عن هذه الممارسة لا يقتصر على الإصلاح القانوني أو على التقنين والتجريم، بل إلى العمل الجادّ مع المجتمعات المحلية للمساعدة في تطبيق هذا القانون.

وقال عبد الله فاضل إن القصد ليس تجريم الآباء والأمهات، وإننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الوعي بشأن التعديل بين المجموعات المختلفة، بما فيها القابلات، ومقدّمي الخدمات الصحية، والآباء والأمهات، والشباب.

إن اليونيسف ملتزمة بالقضاء على جميع أشكال بتر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويركز عمل المنظمة على بناء بيئة وقائية للأطفال تحميهم من سوء المعاملة والاستغلال.

الخرطوم: أخبار الخليج 365