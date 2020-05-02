التاريخ: 02-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت متابعات دقيقة ان شقيق الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير (عبد الله البشير) الذي يقبع في سجون كوبر قد تدهورت حالته الصحية بحسب صحيفة صوت الأمة، وتم نقله الى الخرطوم من اجل تلقي الرعاية الصحية اللازمة. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر تدهور حالة عبد الله البشير شقيق المخلوع الصحية داخل السجن ونقله للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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