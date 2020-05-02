دعوة لتنفيذ التمويل العقارى لمشروعات الاسكان بالخرطوم

اكد صندوق الاسكان والتعمير ولاية الخرطوم اهمية تنفيذ التمويل العقاري لمشروعات الإسكان بشروط تمويل جاذبة ليستفيد منها المواطن.

واشار المهندس مصعب عبد الله عثمان مدير ادارة السكن الاقتصادي بالصندوق في تصريح بحسب سونا، الى ضرورة مراجعة قضايا الضرائب والرسوم الجمركية وتشجيع الدراسات التى يتبناها الصندوق لاستخدام المواد المحلية.

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وقال ان السكن الاقتصادي احد الحلول التى قدمتها حكومة ولاية الخرطوم عبر الصندوق للمواطنين من اجل توفير سكن لفائدة الاسر متوسطة الدخل والشباب الذى يطمح الى الاستقلال بذاته، واضاف انه يعتبر سكنا اجتماعيا تتوفر فيه العديد من المقومات من خدمات وغيرها بتكاليف وإجراءات مبسطة وسهلة و الداعم الرئيس لشريحة الدخل المحدود عبر نظرية الدعم المتقاطع.

واكد ان الصندوق يسعى حاليا عبر دراسات تم اجراؤها لتطوير فكرة السكن الاقتصادي عبر استحداث المبنى المتطور لتحقيق الاستفادة من المساحة المخصصة للوحدة بصورة افضل مما كان عليه فى السابق مع تمليك المواطن مخطط معمارى متكامل للوحدة بحيث يمكنه الاستفادة من ذلك فى تنفيذ المنزل لاحقاً.

وتحدث المهندس مصعب حول السياسة التي اتبعها الصندوق لتسهيل الاجراءات عبر عمل نافذة موحدة يمكن من خلالها للعميل من تكملة جميع اجراءات الحصول على سكن اقتصادي.

الخرطوم: أخبار الخليج 365