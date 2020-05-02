الصحة: عدد الاصابات بفيروس كورونا وصل الى 533 حالة بعد تسجيل...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة الإتحادية فجر السبت عن تسجيل 91حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة إلى 5وفيات وذلك حسب التقارير الوبائية لإحصائيات الجمعة 1 مايو 2020.

علمآ بأن الحالات الجديدة قد سجلت في :

ولاية الخرطوم 71حالة

شمال كردفان 7 حالات

سنار 6 حالات

الجزيرة 3 حالات

نهر النيل 2 حالة

شمال دارفور حالة واحدة

القضارف حالة واحدة

وصل عدد الوفيات إلى 3 في الخرطوم من التي أعلن عنها سابقا وحالتين وفاة بولاية الجزيرة كانت ضمن حالات الجمعة

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 533حالةمتضمنة 36 وفاة.

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