شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض د محمد عادل ماوصفه بحالات التنمر التي يتعرض لها الأطباء على خلفية تعرض الاطباء للاصابة بفايروس كورونا ، وأوضح أسباب حصول المُخالطة التي تحدث خارج ارادة الاطباء و لفت الى أن ثمنها الخدمة الصحية بسبب تعطُل المُستشفيات وعزل الأطباء والڪوادر .

وقال د محمد لـ(الجريدة) وزارة الصحة بثت رسائل توعوية عبر الاعلام طالبت فيها من المريض إذا شعر بأعراض الإصابة بعزل نفسه عن الاُسرة حتى تصله الطوارئ.

وذكر طلبت الوزارة من المريض ذلك حتى لا يأتي للمستشفى و يخالط الأطباء والڪوادر الطبية والمرضى والمُرافقين ، ويتسبب في نهاية الامر في إغلاق المُستشفى وعزل الڪوادر وخروجها عن الخِدمة .

وردا على سؤال حول لماذا لا يرتدي الاطباء ملابس الوقاية طالما ان هناك كورونا بالبلاد أرجع ذلك لارتفاع تكلفة ملابس الوقاية التي تتكون من (PPE) و ڪمامة و نظارة حماية و قناع وجه قفازات جراحية بخلاف ،الأحذية والمُطهِرات والمُعقمات .

وأردف تڪلفة اللبسة الواحدة بمُلحقاتها حوالي جنيه (10 مليون) .. فلوكان لديك خمسة أطباء في الطوارئ و خمسة ممرضين ، تكلفتهم مائة مليون جنيه ، وللورديات الثلاثة (300) مليون ، وزاد وهذه اقل نبطشية

ونوه الى ان عدد المستشفيات بالمحليات السبعة يبلغ عدد حوالي (72) مُستشفى تعليمي او تخصُصي أو خاص .. وذكر وزارة الصحة تحتاج حتى توفر ملابس ومُعدات وقاية للڪوادر في الطوارئ في المستشفيات ستحتاج على أقل تقدير (7,200,000) جنيه يومياً ، في الطوارئ فقط بخلاف ڪوادر العناية المڪثفة والمعمل وغُرف العزل وبقية ڪوادر القطاع الصحي ، بالاضافة الى ميزانية الأدوية وباقي المعدات وتسيير المستشفى .

الجريدة