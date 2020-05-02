مفرح: القائلون بعدم وجود كورونا في السودان للـ(استهلاك سياسي)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد وزير الشئون الدينية والاوقاف نصر الدين مفرح رسوخ العواطف الدينية لدى جميع السودانيين وان العادات والتقاليد متوارثة من الاباء والاجداد ولكنها عندما تتعارض مع الكليات والاهداف والقيم ومقاصد الشريعة الاسلامية التي تتعلق بحفظ النفس وهي من حفظ الدين لامجال للعواطف الدينية ولا العادات والتقاليد .

وقال مفرح ان سنة صلاة التراويح وعادة الافطارات الجماعية من قيم التكافل التى دعانا الله عز وجل اليها لكن الدين امر بالمحافظة على النفس، واوضح الوزير انه لابد من دق ناقوس الخطر في المجتمع المتماسك المترابط والمتالف ذي النسيج الاجتماعي المترابط وانه لايجب ان نفقد فيه انسان وبالتالي فانه من الحكمة بمكان التنبيه لاعظم قضية ضربت العالم اجمع في السياسات والاقتصاد وتفاصيلها كلها ،و حذر الوزير من سماع الاصوات التي تدعي عدم وجود فيروس وانه استهلاك سياسي لانه يؤدي للتهلكة ، و من الاستهتار بالارواح لانه من فقه الاولويات في الدين هو استشارة اهل الذكر وهم في هذا الوقت علمائنا المختصين بالصحة والاوبئة لانهم اهل الاختصاص اما اصحاب الاختصاص الشرعي هم العلماء حينما وجدوا فى قوله تعالى (ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة) (ولاتقتلوا النفس التي حرم الله ) وحديث النبى عليها لاضرر ولاضرار اخذت كقاعدة فقهية يرتكز عليها .

واضاف مفرح ان الطاعون اوالوباء درس للبشرية جمعاء عنوانه ان هذه قدرة الله سبحانه وتعالى والتي تؤكد على كمال قدرة الله تعالى في الكون التي تظهر بين الفينة والاخرى (سنريهم اياتنا في الافاق) والامثلة في القران كثيرة كالذي مات بسبب بعوضة واصحاب الفيل اصحاب القوة والعظمة حينما جيشوا جيوشهم واعدوا العدة وذهبو ليهدموا الكعبة فارسل الله تبارك وتعالى جنودا من السماء هى طيرا ابابيل ففتكت بهم.