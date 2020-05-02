سلمى عبد الرحيم محمد حسين تطالب بتحقيق جنائي في إصابة أحمد...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالبت المتحدثة بإسم أسر المعتقلين السياسيين سلمى عبد الرحيم محمد حسين باجراء تحقيق جنائي في إصابة المعتقل أحمد هارون بفيروس كورونا داخل السجن، متهمة الحكومة الحالية برغبتها في تصفية قيادات النظام السابق بالمرض، مؤكدة بأن هذا اتهام ليس عندهم فيه شك. ‏وقالت في مقطع فيديو تم تصويره خلال مؤتمر صحافي بمركز الحاكم أن إصابة المعتقل السياسي، القيادي في النظام السابق احمد هارون بفيروس كورونا، مردها لسببين الاستهتار أو العمد.

وأضافت سلمى: (منذ ظهور كورونا تواصلنا مع النيابة العامة، وإدارة السجون، موضحين لهم أن سجن كوبر ليس حجراً آمنا لآبائنا المعتقلين، واحتمالية اصابتهم بالعدوى كبيرة).

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