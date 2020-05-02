عاجل.. تحرك سوداني هام بشأن العالقين حول العالم

السبت 2 مايو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 بحث فريق عمل متابعة جهود مكافحة كورونا بوزارة الخارجية اجتماعه الثاني اليوم برئاسة السفير محي الدين سالم وبحضور أعضاء الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ، سبل دعم المواطنين العالقين في دول العالم المختلفة بإشراك الجاليات في تخفيف معاناة العالقين إلى حين تهيئة أماكن حجر صحي لهم في البلاد.

كما تمّ خلال الاجتماع استعراض تجارب الدول المختلفة في مكافحة الوباء من خلال التقارير المختلفة التي تمدها بعثات السودان المختلفة لرئاسة وزارة الخارجية للإستفادة منها. وأمّن الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لاستجلاب دعم للبلاد داخلياً وخارجياً عبر الاجتماعات الثنائية والمشتركة.

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