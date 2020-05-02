(فاو) : حالة الجراد الصحراوي في السودان هادئة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية “أوتشا” في السودان، إن حالة الجراد الصحراوي في السودان هادئة، مع وجود عدد قليل فقط من الجراد المتناثر على ساحل البحر الأحمر وداخل البلاد، وفقا لآخر تقرير عن حالة الجراد الصحراوي من منظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وأوضح “أوتشا”، في بيان، أنه للحد من انتشار الجراد الصحراوي وحماية سبل العيش وتعزيز الانتعاش المبكر، تسعى “فاو” وشركاؤها للحصول على 9 ملايين دولار أمريكي من الجهات المانحة، لافتا إلى أنه حتى 28 أبريل الماضي، تم استلام 5.5 مليون دولار، بزيادة كبيرة مقارنة بـ 1.55 مليون دولار أبلغت عنها “فاو” في 12 مارس الماضي.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن الجراد الصحراوي هو أكثر الآفات المهاجرة تدميرا في العالم، حيث يمكن أن تتشكل أسراب الجراد الصحراوي الكثيفة وعالية الحركة، وهى أسراب آكلة تستهلك وزنها في اليوم الواحد وتستهدف محاصيل الطعام والأعلاف، ويمكن أن يحتوي الكيلومتر المربع الواحد من السرب على ما يصل إلى 80 مليون بالغ، وبذلك تُشكل الأسراب الكبيرة تهديدا رئيسيا للأمن الغذائي وسبل المعيشة الريفية
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