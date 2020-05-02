وزير الصحة: المواطن لا يستطيع تحمل الزيادة في أسعار الدواء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألغى وزير الصحة الدكتور أكرم على التوم قرار تسعيرة الدواء الصادر عن المجلس القومي للأدوية والسموم.

واشار الوزير فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية مساء (30 أبريل 2020م)، الى أن الدواء المنتج محلىاً زاد بنسبة 100% منوها الى ان المواطن الذي يواجه فيروس الكرونا والأمراض الاخري لا يستطيع ان يتحمل هذه الزيادة فى أسعار الدواء.

وقال الوزير ان الدولة لازالت تتواصل مع منتجي الدواء لمراعاة أسعار الدواء للمواطنين، موكداً دعم الدولة للصناعة المحلية، ووجه التحية إلى تجمع الصيادلة المهنيين ولجنة تسيير الصيادلة وكل الفئات التى ادانت زيادة أسعار الدواء فى هذا الظرف، لافتاً الى استمرار التواصل مع الجهات ذات الصلة للوصول الى تسعيرة تراعي المواطن السوداني الذي يعاني أزمة اقتصادية.