شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ألغى وزير الصحة الدكتور أكرم على التوم قرار تسعيرة الدواء الصادر عن المجلس القومي للأدوية والسموم.
واشار الوزير فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية مساء (30 أبريل 2020م)، الى أن الدواء المنتج محلىاً زاد بنسبة 100% منوها الى ان المواطن الذي يواجه فيروس الكرونا والأمراض الاخري لا يستطيع ان يتحمل هذه الزيادة فى أسعار الدواء.
وقال الوزير ان الدولة لازالت تتواصل مع منتجي الدواء لمراعاة أسعار الدواء للمواطنين، موكداً دعم الدولة للصناعة المحلية، ووجه التحية إلى تجمع الصيادلة المهنيين ولجنة تسيير الصيادلة وكل الفئات التى ادانت زيادة أسعار الدواء فى هذا الظرف، لافتاً الى استمرار التواصل مع الجهات ذات الصلة للوصول الى تسعيرة تراعي المواطن السوداني الذي يعاني أزمة اقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: المواطن لا يستطيع تحمل الزيادة في أسعار الدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.