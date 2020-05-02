فيصل: لا تغيير في مواقيت حظر التجوال أو ساعات الحظر المعلنة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكوم فيصل محمد صالح ة أنه لم يصدر أي توجيهات بتغيير مواقيت حظر التجوال أو ساعات الحظر المعلنة سابقاً.

وأشار فيصل في حديثه عبر المنصة الإعلامية الخاصة بجائحة كورونا بالخرطوم مساء الجمعة (1 مايو 2020م) الى تلقي اللجنة رسائل واستفسارات سببها شائعات متداولة – بسوء نية- من جهات لديها أغراض خبيثة تستهدف إجراءات الحكومة الرامية إلى مكافحة الجائحة؛ سعياً من هذه الجهات إلى خرق مواقيت الحظر، مبيناً أن اللجنة العليا أعلنت حظر التجوال بشكل كامل في ولاية الخرطوم.

وأضاف: “سمحنا ببعض الاستثناءات – التي أشرنا إليها سابقاً- من ضمنها حركة المواطنين داخل الأحياء من الساعة السابعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ولا تعديل في ساعات الحظر”.

وأكد صالح تشديد الإجراءات خلال الأيام المقبلة لمنع أي تجاوزات أو خرق لإجراءات الحظر الصحي التي تعلنها اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وطالب الناطق الرسمي بعدم الالتفات الى الشائعات، وعدم اعتماد أي معلومات بخصوص الإجراءات الحكومية المتعلقة بالجائحة الا من المنصات الرسمية، وقال: “أي تعديل في ساعات الحظر أو إجراءات جديدة سيتم الاعلان عنها من خلال هذه المنصة ” .