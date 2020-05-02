والي الخرطوم يتفقد عدداً من محطات الوقود بالولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تفقد والي الخرطوم المكلف يوسف آدم الضي عدداً من محطات الوقود بولاية الخرطوم للوقوف على انسياب توزيع الوقود للمواطنين وعبر الوالي عن رضاءه من عملية توزيع الوقود بمحلية بحري بيد أنه شدد على أهمية اتباع الإجراءات الصحية للسائقين وانتقد تكدس سيارات الكوادر الصحية والقوات النظامية وعدم التزامهم بالمحطات المخصصة لهم .

وأكد الوالي إستمرار جولاته لكل محطات الوقود بالولاية للاطمئنان على عملية انسياب وتوزيع الوقود للمواطنين وحول اغلاق محطات الوقود بسبب كورونا قال الوالي حتي الآن لم نتحدث في ذلك بيد انه رهن ذلك بالاوضاع الصحية بالبلاد وناشد المواطنين باتباع الضوابط الصحية والبقاء بالمنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى

وفي ذات السياق أعلنت مدير محطة اويل انيرجي بمنطقة الصافية بمحلية بحري مواهب خضر إبراهيم استعدادهم لتوفير الوقود وتوزيعه للمواطن وفقا للضوابط والاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة وأشارت إلى انسياب عملية توزيع الوقود للمواطن بصورة طبيعية مشيدة بكل العاملين في المحطة في تسريع عملية انسياب الوقود وطرحت مواهب جملة من التحديات خاصة في الجازولين متمثلة في أصحاب المزارع والخضار ووعد الوالي بتذليل العقبات التي تواجه المواطن في عملية توزيع الوقود خاصة بعد استماعه لجملة من الشكاوى من سائقي المركبات