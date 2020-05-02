شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تسلمت محلية الخرطوم حصتها من السكر المدعوم للأحياء وفقاً لجدول ترتيب توزيع السكر الخاص بشهر رمضان المعظم الصادر من وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم . وكشفت المحلية عن استلام (475) طنا من السكر الوارد من مصنع الجنيد بما يعادل (9.500) جوال زنة (50) كيلو بحمولة (13) جرار كبير، وأشارت المحلية بان السكر المدعوم جاء توفيره نتيجة للجهود المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ولجان التغيير والخدمات بالأحياء بتنسيق محكم مع المحلية والتي ستشرف على توزيع الحصص المقدرة لكل حي وفقاً لأولوية التسجيل لكل لجنة حسب البرمجة المعتمدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تتسلم (475) طناً من السكر المدعوم للأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.