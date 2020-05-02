لا للاستثمار السياسي في كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

جدل كثير شهدته الساحة السودانية حول اصابة القيادى بالنظام البائد رئيس حزب المؤتمر الوطنى المحلول السيد أحمد محمد هارون بوباء كورونا ، وقد تضاربت الأنباء حول الأمر دون حسم من الجهات المختصة وهذا امر غير جيد ويمكن ان تترتب عليه اثار كثيرة سالبة تنعكس على الجميع.

المعروف ان أحمد هارون شخصية هامة فى النظام البائد ومن الذين يتوقع ان يخضعوا للمحاكمة ضمن قادة النظام الذين اجرموا بحق وطنهم واهلهم ، وهذا الوضع يجعل الحديث عن اصابته بالمرض من عدمها امرا لايتوقف عنده فقط ولن يتم التعامل معه كاى مريض عادى من عامة الشعب وانما يؤدى الاعلان رسميا الى الحديث عن المحيط المخالط له وهو سجن كوبر حيث يرزح قادة النظام البائد فى الحبس ، والمطالبات بضرورة الافراج عنهم منعا من استشراء الوباء بينهم ، لذا نفهم اصرار عوائل المحبوسين من قادة النظام السابق على اخلاء سبيلهم أو على الاقل التحفظ عليهم فى منازلهم أو مراكز حجر خاصة يتم ابقاءهم بها طلبا لسلامتهم ، وتخشى السلطات من تفاعل قضية المحبوسين من قادة النظام السابق أو اتساع دائرة المطالبة باخلاء سبيلهم لذا يكتتف الغموض هذا الموضوع ونسمع انباء متضاربة عن اصابة احد المسجونين بهذا المرض ويصدر النفى ثم تعود الشائغة ومرة اخرى يتم نفيها وكل ذلك بعيدا عن النفى أو الاثبات الرسميين .

ووسط هذا اللغط يصدر تسجيل صوتى من احد الكوادر الصحية بمستشفى الشرطة (جناح عمر ساوى) وتشتكى النقيب ممرض خديجة من الطريقة التى تعاملت بها ادارتها مع حالة المريض أحمد هارون والاستهتار بصحة منسوبى الشرطة وبالذات الممرضين وعدم الاهتمام بحياتهم وعوائلهم وذلك عبر التعامل مع حالة المريض أحمد هارون كملف سياسى دون اعتبار لما يترتب على ذلك من مخاطر تطال كل العاملين بالمستشفى وعوائلهم وخطورة ذلك.

ان الحديث الذى ادلت به النقيب خديجة بالغ الخطورة ويضع ادارة الشرطة ووزارة الصحة تحت دائرة المساءلة ، ولابد ان تعى الجهات المختصة ان الواجب المهنى والاخلاقى والانسانى والدينى يمنع من التعامل مع هذا المرض بهذه الطريقة الغير محترمة ولامسؤولة ، ولابد من ايقاف الاستثمار السياسى فى هذا المرض من اى جهة كانت.