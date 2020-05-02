هجوم غير مبرر على الصادق المهدي …لماذا؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

حملة شعواء قادها بعض الناشطين فى مواقع التواصل الاجتماعى استهدفت السيد الصادق المهدى وحزبه ، وكثيرون استنكروا قرار الحزب تجميد عضويته فى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والحديث عن إمكانية خروج السيد الصادق المهدى وحزبه بشكل كامل عن التحالف والعمل على تشكيل وبناء تحالفات جديدة وماقيل من ان السيد الصادق ربما يتجه للدخول فى حلف مع حميدتى أو البرهان اذا قدر للحلف بين العسكر والمدنيين ان ينفض يوما ، واخرون لم يستبعدوا ان يقوم السيد الصادق المهدى بعقد تحالف مع الإسلاميين بحزبيهم المؤتمر الشعبى والوطنى وبعض القوى الاخرى فى الساحة المحسوبة على التيار الاسلامى بشكله العام الذين يعارضون الحكومة الحالية بشقيها العسكرى والمدنى ويهدفون الى تنظيم جهودهم للدفع باتجاه الدعوة لانتخابات مبكرة يرى كثيرون ان حزب الامة قد يكون هو الاكثر استفادة منها والاقرب الى حصد نتائج تمكنه من الدخول كشريك اساسى فى الحكومة التى تفرزها الانتخابات ، والخطأ الذى يقع فيه الكثيرون هو عدم فهمهم ان السياسة تتيح للكل تشكيل وبناء التحالفات والدخول فيها والعمل على تحصيل مكاسب طالما التزم الجميع بقواعد اللعبة الديموقراطية وتمسكوا بها كوسيلة لتداول السلطة ، وليس لاحد ان يحجر على آخر اختيار المكان الذى يريد الوقوف فيه أو التحالف الذى يختار الانضمام إليه ، وعلى منتقدى الصادق المهدى ان يعلموا ان الرجل سواء اخطأ ام اصاب فى مواقفه وتحليلاته ورؤاه وقراءته للاحداث فانه حتما رجل يؤمن بالعمل الديموقراطى والتداول السلمى للسلطة ويدعو الى الليبرالية ويعترض على الشمولية ولابد ان يقر له الناس بذلك ويوقفوا اعتراضهم الغير مؤسس عليه ، وعليهم ان يعلموا جيدا ان حملاتهم الغير منطقية عليه لن تسقطه ولن تعود عليهم إلا

بالخيبة والخسران.

نحن هنا لاندافع عن السيد الصادق المهدى فالرجل يستطيع الدفاع عن نفسه وحزبه ، ولانقول اننا لانراه مخطئا فى بعض المواقف بل نختلف معه كثيرا وفى عدد من المواضيع والمواقف لكننا نقول ان الرجل يؤمن بقواعد اللعبة الديموقراطية ويعمل على ترسيخ هذا الأمر ، ونحن انما ندافع عن حق الكل ومنهم الصادق المهدى فى توفير الحماية له وعدم التهجم الغير منطقى ولا مبرر عليه .