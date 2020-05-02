عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 2 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

مراقبون: زيادات كارثية في الأسعار..الأدوية بالصيدليات.. (روشتات) رهن الفقر..!!…

د.محمد عادل يحذر من استمرار تعرض الأطباء لـ(التنمر)

وزير الاعلام : لا تغيير في جدول أو ساعات حظر التجول بالخرطوم

قوى أمنية مشتركة تغلق سوق بحري

وزير الشؤون الدنية يحذر من سماع الأصوات التي تدعي عدم وجود اصابات بكورونا

المهندسون الشيوعيون : نرفض الحلول الاقتصادية التي تستند على روشتة البنك الدولي

أنصار السنة تطالب بإقالة القراي

حركة تحرير السودان (المجلس الانتقالي) تشدد على بقاء اليوناميد

والي النيل الازرق الدمازين خالية من كورونا

التيار

الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ”يؤيد” تصريحات أكرم التوم، ويؤكد أن القرار الأخير في يده.

إصابة الإعلامي محمد عثمان بفايروس كورونا

أخبار اليوم

رئيس مجلس الوزراء يهنئ العمال بمناسبة يوم العمال العالمي

مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية يدشن مشروع تأمين وتوزيع 38211 سلة غذائية بالبحر الأحمر

محلية الخرطوم تتسلم (475) طناً من السكر المدعوم للأحياء

بيان من اللجنةالاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني حول الأزمة الاقتصادية

الوطن

الصحة تعلن عن ٩٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحكومة:لم نعدل ساعات حظر التجول

إصابة المذيع محمد عثمان بفيروس كورونا

خبراء يوجهون انتقادات لحكومة حمدوك بسبب الخدمات

ضبط تشكيل عصابي يوزع مواد متفجرة بالخرطوم

أسرة صلاح بن البادية تحذر قناة النيل الأزرق

السوداني

رئيس الوزراء يوجّه “رسالة” في عيد العمّال العالمي

فيصل: لا وجود لحظر كامل لأسبوع وجدول الحظر الحالي لم يُعدل

إغلاق تام لسوق بحري واعتقال عشرات المخالفين للحظر وانتشار كثيف للقوات المشتركة

الشعبي يطالب بتوفير أماكن عزل لقيادات الوطني المحلول المعتقلين بكوبر

جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان تطالب بإقالة “القراي” فوراً وتحذر بما لايحمد عقباه

المؤتمر الاقتصادي تأجل ثانيةماذا نفعل؟

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النيل الدولية

مقتل 6 مواطنين سودانيين على يد الجيش الشعبي بمنطقة كجيرة

تسجيل (67) حالة جديدة بفيروس كورونا

نظاميون بالزي المدني ينفذون حملات لضبط مخالفي الحظر ومصادرة رخص سائقين

أنصار السنة تطالب بإقالة القراي فورا

السوداني الدولية

لجنة التفكيك: سنسترد الضفة الأخرى من النيل الأسبوع المُقبل

ارتفاع كبير للأسعار.. وإغلاق أسواق بالخرطوم

إغلاق سوق بورتسودان للطواريء الصحية اعتباراً من السبت

فقراي يطالب مجلس السيادة بترحيل الامين داؤد إلى الخرطوم

اليوم التالي

قرار بإغلاق المستوصفات والمؤسسات الصحية الخاصة بولاية الجزيرة

لجنة التفكيك تواصل عملها رغم جائحة كورونا

وزير الشؤون الدينية حفظ النفس من حفظ الدين

شراء وحدة جديدة لكهرباء كادوقلي

آخر لحظة

انعدام مراكز العزل وأجهزة فحص كورونا بمعبر حدودي

الحكومة: لا تعديل لساعات حظر التجوال

مسؤولة أفريقية :مرافق الطاقة تخوض معركتا الاستمرار وكورونا

وكالة السودان للأنباء “سونا”

رئيس مجلس السيادة يتلقى برقية تهنئة من الرئيس موسفيني

رئيس مجلس الوزراء يهنئ العمال بمناسبة يوم العمال العالمي

اللجنة العليا للطوارئ الصحية: لا تعديل بشأن ساعات حظر التجوال

وزيرة العمل: ترتيبات لقيام ملحقيات عمالية بالخارج

مفرح يشيد بقرارات الجزيرة للحد من إنتشار كورونا

الناطق باسم الشرطة يقدم التحية العسكرية للجيش الأبيض

الخارجية السودانية تدين الهجوم الارهابي بسيناء

فيصل: قضية العالقين حاضرة في كل اجتماعات اللجنة العليا للطوارئ

أمريكا توفر دعماً جديداً للسودان لمكافحة الكورونا

جيش تحرير السودان: ندعم طلب توسيع البعثة الأممية بالبلاد وابقاء يوناميد

إصلاحات شاملة لأنظمة العمل والخدمات بمحلية الخرطوم

دعم من الزكاة بالجزيرة للأطفال فاقدي المأوي بمدني

لجنة الحرفيين بسنار تدعم الكوادر الصحية واﻷمنية بالحجر الصحي

ارتفاع ملحوظ للاسعار بسوق ( الفلوجة) بمدينة الكرمك

إعلان نتيجة امتحانات مرحلة الأساس بولاية سنار الخميس المقبل..

امبدة تشدد الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورورنا

والي الخرطوم المكلف يتفقد عدداً من محطات الوقود بالولاية