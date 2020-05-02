الكاف : جيل ١٩٧٠م منح السودانيين ذكرى تدوم للأبد

الخليج 365 :

وذكر الموقع أنّ السودان المؤسّس لبطولة أمم إفريقيا واستضاف أوّل نسخة عام ١٩٥٧ ، كان عليه الانتظار ١٣ عامًا ليتذوّق المجد القاري للمرة الأولى والوحيدة

وأشار الموقع إلى أنّ السودان فاز على إثيوبيا وخسر من ساحل العاج وفاز على الكاميرون في مرحلة المجموعات قبل أنّ يصل إلى النهائي على حساب مصر بالفوز “٢-١”، ويتوّج على حساب بعد الفوز بهدف نظيف.ومرّ”50” عامًا وبضع شهور على فوز السودان ببطولة أمم إفريقيا ، حيث كان في ١٦ فبراير ١٩٧٠