الخليج 365 :
وذكر الموقع أنّ السودان المؤسّس لبطولة أمم إفريقيا واستضاف أوّل نسخة عام ١٩٥٧ ، كان عليه الانتظار ١٣ عامًا ليتذوّق المجد القاري للمرة الأولى والوحيدة
وأشار الموقع إلى أنّ السودان فاز على إثيوبيا وخسر من ساحل العاج وفاز على الكاميرون في مرحلة المجموعات قبل أنّ يصل إلى النهائي على حساب مصر بالفوز “٢-١”، ويتوّج على حساب بعد الفوز بهدف نظيف.ومرّ”50” عامًا وبضع شهور على فوز السودان ببطولة أمم إفريقيا ، حيث كان في ١٦ فبراير ١٩٧٠
كانت هذه تفاصيل خبر الكاف : جيل ١٩٧٠م منح السودانيين ذكرى تدوم للأبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.