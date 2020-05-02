التونسي : المريخ لا يحتاج لاي لاعب أجنبي حاليا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مدرب الاحمر التونسي امين المسلمي في تصريحاتٍ لقناة المريخ عن تلقىه الضوء الأخضر من اللاعبين مطلقي السراح بالاستمرار مع الفريق، وأشار إلى أنّهم لا يمانعون تجديد عقوداتهم خلال المرحلة المقبلة. وقال مدرب المريخ، أمين المسلمي، عن أنّه يهدف إلى المحافظة على كلّ اللاعبين الحاليين بالفريق، مشيرًا إلى أنّ هناك عروضًا خارجية تلقاها عددًا من لاعبيه.

وينتهي عقد كلٍ من محمد الرشيد، رمضان عجب مع المريخ في المرحلة المقبلة في وقتٍ أشار فيه النادي إلى أنّه سيعمل على تجديد التعاقد معهم

وأطد المدير الفني للاحمر التونسي أنّه لا يفكّر حاليًا في الاستعانة او التعاقد مع لاعبين أجانب، لجهة أنّ العدد الحالي منهم كافٍ