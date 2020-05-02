تفاصيل مكالمة وبخ فيها ترامب ابن سلمان وجعل السعودية “تنحني على ركبتيها”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت وكالة “رويترز” في تقرير خطير لها تفاصيل مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في 2 أبريل الجاري.

وذكر تقرير رويترز أن ترامب أبلغ ابن سلمان أنه ما لم تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في خفض إنتاج النفط، فسيكون عاجزًا عن منع المشرعين من تمرير تشريع لسحب القوات الأمريكية من المملكة.وبحسب تقرير الوكالة العالمية فقد كان تهديد ترامب بإغراق تحالف استراتيجي عمره 75 عامًا بين السعودية والولايات المتحدة، أمرًا محوريًا في حملة الضغط الأمريكية على الرياض التي أدت إلى صفقة عالمية بارزة لخفض المعروض من النفط مع انهيار الطلب في وباء فيروس كورونا ومثل انتصارًا دبلوماسيًا للبيت الابيض.

وتفاجئ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ـ بحسب التقرير ـ بتهديد ترمب خلال المكالمة الهاتفية بحيث طلب من مساعديه الخروج من الغرفة اثناء المكالمة لكي يواصل المناقشة وفقًا لمصدر أمريكي أطلعه كبار المسؤولين في الإدارة على الاتصال الهاتفي.

هذا وقال دبلوماسي شرق أوسطي لـ”رويترز” إن احتمال فقدان الحماية العسكرية الأمريكية بعد تهديد ترمب، جعل العائلة المالكة السعودية “تنحني على ركبتيها” وتخضع لمطالب ترمب بخفض الانتاج النفطي.