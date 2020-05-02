بالأرقام.. ترامب في خطر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية استطلاع رأي حول الانتخابات الرئاسية القادمة، وشهد الاستطلاع تنافس غير مسبوق بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والمنافس المباشر له جو بايدن.

حصل بايدن على دعم بنسبة 42% في الاستطلاع الجديد، في حين تخلف الرئيس ترامب عن منافسه بنقطتين مئويتين بنسبة 40%، بعدما كان ترامب يتفوق بفارق كبير في الاستطلاع نفسه الذي قامت به الصحيفة في يناير الماضي.

​واختار 5% من الناخبين المسجلين الذين تم استطلاع آرائهم أنهم يفضلون التصويت لشخص آخر، بينما قال 4% أنهم لن يصوتوا على الإطلاق، ولن يشاركوا في الانتخابات أساسا، بينما بقي 9% غير متأكدين من قرارهم بعد.

حصل المتنافسون الرئاسيون على نفس القدر تقريبا من الولاء من قبل أحزابهم، حيث كان ترامب متقدماً قليلاً على بايدن بين بعدما حصل الرئيس ترامب على دعم بنسبة 82% من الناخبين الجمهوريين، بينما حصل بايدن على 79% من أصوات الناخبين الديموقراطيين

وبين المستقلين كان الفارق مشابها، حيث حصل ترامب على 34% من أصوات الناخبين المستقلين، بينما حصل بايدن على 32% من أصواتهم، وقال 18% من الناخبين المستقلين أنهم يميلون إلة كفة بايدن ولكنهم لم يحسموا قرارهم