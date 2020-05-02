اختراع لعلاج “واعد” لفيروس كورونا بالخلايا الجذعية في الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرت وزارة الاقتصاد الإماراتية براءة اختراع لعلاج وصفته بالـ”مبتكر والواعد” لفيروس كورونا باستخدام الخلايا الجذعية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام” إن فريقا من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية طوروا هذا العلاج الذي يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها، ومنحت براءة الاختراع لـ”الطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية”.

وتمت تجربة العلاج على 73 حالة شفيت من المرض، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد “إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم”.

ومن المتوقع أن يعمل العلاج عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى فيروس (كوفيد 19)، والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة.

وأخضع الباحثون العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، مما يدل على سلامته، و”لم يبلغ أي من المرضى الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى فيروس كورونا”، وتستمر التجارب لإثبات فعالية العلاج ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.