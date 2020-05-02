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تسجيل 91 إصابة جديدة و5 وفيات بالسودان

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الخرطوم- محمد أمين 0 تبليغ

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السبت 2 مايو 2020

تسجيل 91 إصابة جديدة و5 وفيات بالسودان

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الخرطوم- محمد أمين

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل (91) حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، متضمنة 5 وفيات أمس الجمعة.

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وذكر تقرير ادارة الأوبئة أن الحالات الجديدة  التي سجلت في ولاية الخرطوم (71) حالة، و(7) حالات بولاية شمال كردفان و(6) حالات بولاية سنار و(3) بالجزيرة (١٠حالات)، وحالتين بولاية نهر النيل، وحالة واحدة في كل شمال دارفور والقضارف.

وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى (533) حالة، متضمنة (36) وفاة، وتماثلت (7) حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (46).

واشارت الوارة إلى جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمراكز العزل الصحي. وحثت المواطنيين على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.  

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