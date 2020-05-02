الحكومة السودانية تؤكد عدم وجود أي تعديل في ساعات حظر التجوال الشامل

السبت 2 مايو 2020

كتب محمد أمين

أكدت الحكومة السودانية عدم وجود أي تعديل في ساعات حظر التجوال المعلنة والمطبقة منذ الأسبوع الماضي.



وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، اليوم (الجمعة) اذا كان هنالك أي تعديل أو اجراءات جديدة ستعلن عبر وسائل الأعلام الرسمية.

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ودعا صالح في تصريح صحافي اليوم (الجمعة) المواطنين إلى عدم الاعتماد على الرسائل مجهولة المصدر التي تنشر في وسائط التواصل الاجتماعي.

وقال هنالك من يلفقون الأخبار بسوء نية القصد منها زعزعة الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى أن السلطات بدأت في اتخاذ اجراءات متشددة نسبة لتزايد حركة المواطنيين خلال الايام الماضية.

وبشأن العالقين بالخارج، قال: المتحدث باسم الحكومة، إن امكانيات الدولة شحيحة وليست لديها القدرة على توفير مراكز للعزل الصحي، وسنوفرلهم الدعم في تلك البلاد إلى حين أكمال ترتيبات الحكومة لارجاعهم.