عاجل.. الشرطة السودانية: إجراءات مشددة لتطبيق حظر التجوال الشامل

السبت 2 مايو 2020

كتب محمد أمين

قال المتحدث باسم الشرطة السودانية، اللواء، عمر عبد الماجد، هنالك التزام كبير من المواطنيين بحظر التجوال المفروض من قبل اللجنة العليا للطوارئ الصحية على الرغم من الأزمات المعيشية التي تشهد انفراجا.



وأضاف في اصريح صحافي أن الخط الدفاع الاول والاخير الالتزام التام بحظر التجوال، وستنشر الشرطة المزيد من الارتكازات في العاصمة الخرطوم.

وأشار إلى وجود تجمعات في اطراف العاصمة الخرطوم تمارس حياتها بشكل طبيعي، واعتبره يشكل خطورة كبرى وتهديدا للسلامة العامة وخروقات للقوانين المفروضة من قبل السلطات العليا بالدولة.

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وقال عبد الماجد هنالك بعض مظاهر التفلتات لاترقى لمستوى قضاء الحوائج بل تتعداه إلى الاستهتار والاستخفاف بالحالة الراهنة، مشيرا إلى أن بعض المواطنيين لجواء إلى استخدام المراكب النيلية بعد اغلاق الجسور.

وأضاف وصلتنا تقارير باقامة دورات رمضانية حاشدة وسط غياب تام لادراك المخاطر التي تهدد البلاد في هذه الظروف، كما ان هنالك استخدام للسيارات الخاصة تنقل المواطنيين بالأجر.

وأكد عبدالماجد أن الاوضاع الصحية وصلت مرحلة الخطر بحسب الجهات المختصة،معلنا الحسم التام، بتقديرات خاصة تنفذها.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن السلطات ستتعامل بحزم، وسحب الرخص وتعطيل كافة الخدمات للمواطنيين المخالفين لقوانين الحظر.