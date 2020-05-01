فيصل: لا وجود لحظر كامل لأسبوع وجدول الحظر الحالي لم يُعدل

نفى الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صدور أي توجيهات باجراء تغيير على مواقيت حظر التجوال اوساعات الحظر المعلنة سابقاً.

وأشار فيصل في حديثه عبر المنصة الإعلامية الخاصة بجائحة كورونا بالخرطوم مساء الجمعة الى تلقي اللجنة رسائل وإستفسارات سببها إشاعات متداولة (بسوء نية) من جهات لديها أغراض خبيثة تستهدف اجراءات الحكومة الرامية لمكافحة الجائحة سعيا من هذه الجهات لخرق مواقيت الحظر مبينا أن اللجنة العليا أعلنت حظر التجوال بشكل كامل في ولاية الخرطوم…

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وأضاف “سمحنا ببعض الاستثناءات والتي أشرنا لها سابقا من ضمنها حركة المواطنين داخل الأحياء من الساعة السابعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ولا تعديل في ساعات الحظر”.

وبحسب سونا، نوه الاستاذ فيصل الى أن السلطات ستقوم بتشديد الإجراءات خلال الأيام المقبلة لمنع أي تجاوزات أو خرق لإجراءات الحظر الصحي التي تعلنها اللجنة العليا للطوارئ الصحية .

وطالب فيصل بعدم الالتفات الى الشائعات وعدم اعتماد أي معلومات بخصوص الإجراءات الحكومية بخصوص الجائحة الا من المنصات الرسمية قائلا “أي تعديل في ساعات الحظر أو اجراءات جديدة سيتم الاعلان عنها من خلال هذه المنصة ” .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)