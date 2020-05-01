جمعية حماية المستهلك: ادركوا مزارع الألبان في السودان

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ادركوا مزارع الألبان

ادركوا ألبان المزارع

حضر امس لمقر الجمعية السودانية لحماية المستهلك ممثل لمنتجى الألبان بولاية الخرطوم

وحكى حقائق مزعجة جدا

تحدث عن مفارقات عجيبة فى الأسعار

قال ان التمنة (8 أرطال ) سعرها بين 185- الى 190 جنيه بواقع 23 جنيه للرطل

هذه الأسعار حتى اليوم بينما تحركت مدخلات الانتاج بشكل سريع ورهيب

العلف من 1400 الى 2170 للجوال

القصب من 10000 الى 32000 للعربية

الردة من 400 الى 1050 للجوال

وقال ان جائحة الكرونا اثرت جدا على المنتجين

وان استهلاك الألبان فى رمضان ايضا يقل

الخلاصة المزعجة الان اصبح هنالك ذبح مستمر لأبقار اللبن لمقابلة هذه المصاريف المزعجة

وعليه

نناشد وزارة الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة وكل مسؤولى الحكومة الانتقالية بالاهتمام بهذا القطاع الانتاجى الهام قبل ان تقع الفاس فى الرأس

الا هل بلغت

اللهم فاشهد

#سوا_بنقدر

#تحديات_الفترة_الانتقالية

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