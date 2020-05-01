جمعية حماية المستهلك: ادركوا مزارع الألبان في السودان

التاريخ: 01-مايو-2020
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ادركوا مزارع الألبان
ادركوا ألبان المزارع
حضر امس لمقر الجمعية السودانية لحماية المستهلك ممثل لمنتجى الألبان بولاية الخرطوم
وحكى حقائق مزعجة جدا
تحدث عن مفارقات عجيبة فى الأسعار
قال ان التمنة (8 أرطال ) سعرها بين 185- الى 190 جنيه بواقع 23 جنيه للرطل
هذه الأسعار حتى اليوم بينما تحركت مدخلات الانتاج بشكل سريع ورهيب
العلف من 1400 الى 2170 للجوال
القصب من 10000 الى 32000 للعربية
الردة من 400 الى 1050 للجوال
وقال ان جائحة الكرونا اثرت جدا على المنتجين
وان استهلاك الألبان فى رمضان ايضا يقل
الخلاصة المزعجة الان اصبح هنالك ذبح مستمر لأبقار اللبن لمقابلة هذه المصاريف المزعجة
وعليه
نناشد وزارة الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة وكل مسؤولى الحكومة الانتقالية بالاهتمام بهذا القطاع الانتاجى الهام قبل ان تقع الفاس فى الرأس
الا هل بلغت
اللهم فاشهد
#سوا_بنقدر
#تحديات_الفترة_الانتقالية
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